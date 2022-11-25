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“ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLÎ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI” BAŞVURUSU İÇİN SON 2 GÜN

BİLİM-TEKNOLOJİ 25.11.2022, 13:57 25.11.2022, 14:02

Teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle önemli projelere imza atan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, “Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı” ile toplam 4 bin öğrenciye burs desteği verecek. Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı kapsamında Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı olmak üzere 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlanacak. Başvuruların 2 gün sonra tamamlanacağı burs programı için 27 Kasım tarihini kaçırma!  

Üç Farklı Destek Programı… 

Türkiye genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile 2.900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.000 TL burs desteği sağlanacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı’nın tüm illerdeki sorumluları ile birebirde çalışma fırsatı yer alıyor. Eğitim Desteği Burs Programı için oluşturulan başvuru linki https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2777/0/0  üzerinden hemen kaydınızı yaptırın.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkânı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programına lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor. Burs programı dahilinde 1.000 kişiye 10 ay boyunca 1.600 TL burs desteği sağlanacak programın başvuru linki; https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2877/0/0 .

İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor. Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca devam edecek program kapsamında aylık 1.600 TL burs desteği verilecek. Yükselen Yıldız Burs programına başvuru linki;  https://www.t3kys.com/tr/program/apply/2776/0/0 .

#ÖZDEMİR BAYRAKTAR #BURS PROGRAMI
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