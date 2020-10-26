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Oyuna ayrılan bütçe yüzde 21 arttı

Strateji ve pazarlama danışmanlık şirketi Simon-Kucher & Partners ile bağımsız pazar araştırma enstitüsü Dynata, oyun sektörünün pandemiden önce ve sonraki dönemlerde yaşadığı değişimi araştırdı. “Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” araştırmasına göre, pandemi döneminde dünya genelinde video oyunlara yapılan harcamalar yüzde 39 arttı.

Oyuna ayrılan bütçe yüzde 21 arttı

17 ülkeden 13 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen “Global Oyun Sektörü ve Covid-19 Etkileri” araştırmasına göre, pandemi döneminde haftada 5 saatten fazla oynayan oyuncuların oranında yüzde 30 büyüme gerçekleşti. Video oyunlara yapılan harcamalarda ise yüzde 39 artış yaşandı. Evden çıkma yasağının kişileri daha fazla oyun oynamaya yönlendirdiği belirtilen araştırmada, küresel oyun pazarının önceki yıla göre yüzde 12 ila yüzde 15 oranında büyüyebileceği öngörüsü mevcut.

Oyun sektörünün başarısı ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Oyun sektörünün yapılan harcamalar ve yatırımlarla her yıl daha da büyüdüğünü söyleyen IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun pazarının büyümesi ülke ekonomisine ciddi fayda sağlıyor. Türkiye, oyun pazarına ve oyun geliştirenlere sağlanan desteklerle dünya çapında ses getiren başarılara ev sahipliği yapıyor. Oyun firmalarının, bu alanda üretim yapan şirket sayısının artması, bu başarılara yenilerinin eklenmesi ve sektörün gelişimi için çok önemli. Oyun dünyasına iş fikirleriyle katkı sunmak isteyen girişimcilerin devlet desteklerinden, teşviklerden faydalanmaları için uzman kadromuzla her aşamada yanlarındayız.” dedi.

Oyuna ayda150 TL ödüyoruz

Araştırmaya göre, Türkiye’de aylık oyun sektörü harcamaları pandemi döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 21 yükselirken, bu oranın pandemi sonrası dönemde yüzde 10 seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye’de pandemiden önce video oyunlara ayda ortalama 123 TL harcanırken, pandemi esnasında bu harcamaların ortalama 150 TL’ye çıktığı gözlemlendi.

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SimonKucher & PartnersDynataPandemİIFASTURKGlobal Oyun Sektörü Ve Covid19 EtkileriMesut Şenel
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