Ortaokul öğrencileri yüzde 50 daha az maliyetle su arıtma filtresi geliştirdi

Özel bir ortaokulda eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Eren Akpınar ve Yaşar Eren Kilo, daha ekonomik ve sağlıklı bir su arıtma filtresi geliştirmeye karar verdi.

Fen bilimleri öğretmeni Ali Kılınçvur'un da desteğini alan iki sınıf arkadaşı, perlit ve mangan oksit kullanarak filtre geliştirmek için kolları sıvadı. Öğrenciler, 5 ay süren çalışmalar sonucunda piyasada kullanılan karbon filtrelere göre yüzde 50 daha az maliyetli filtre geliştirmeyi başardı.

Öğretmen Kılınçvur, AA muhabirine, perlit madeninin doğada toz halinde bulunduğunu belirterek, "Biz perliti genleştirilmiş hale getiriyoruz. Yani süngerimsi gözenekli bir yapıya sahip oluyor. Bu gözenekli yapı sayesinde de suyu süzme işlemi yapıyor. Ön süzme için de sade halini kullanıyoruz. Mangan oksitle de daha sağlıklı ve antibakteriyel olabilmesi için birleştirdik. Son olarak ince filtreleme yapabilmek için toz halinde kullandık." dedi.

Bu aşamalardan geçtikten sonra saf, berrak, içilebilir su elde ettiklerini anlatan Kılınçvur, Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Şahan'ın araştırmalarda kendilerine önemli katkı sağladığını ifade etti.