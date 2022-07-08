Orman yangınlarına müdahale için 'taşınabilir akıllı entegre havuz' ürettiler

Eskişehir'de görevli yangın söndürme pilotları Vargün ve Taşçı tarafından tasarlanarak yerli imkanlarla üretilen "Helixpool" adlı taşınabilir akıllı entegre havuzlar, su kaynağı olmayan yangın bölgelerinde alevlerle etkin mücadeleye katkı sağlayacak.

BİLİM-TEKNOLOJİ 08.07.2022, 22:07
Orman yangınlarına müdahale için 'taşınabilir akıllı entegre havuz' ürettiler

Türkiye'de geçen yıl çıkan bazı orman yangınlarında görev alan pilotlar Deniz Vargün ve Emre Can Taşçı, bazı bölgelerdeki su kaynağı kısıtlılığını fark edince yangın havuzu tasarlama fikrini oluşturdu.

Bazı ülkelerde de kullanılan yangın havuz sistemlerinden de esinlenen iki arkadaşın tasarladığı, 12 kişilik yazılım ekibiyle üzerindeki GPS sistemiyle pilota konum bilgisi veren, özel bir yazılımla havuzdaki su seviyesi hakkında bilgilendiren havuz, bu özellikleriyle benzerlerinden ayrılıyor.

Havuzlar, özellikle su kaynağına uzak bölgelerdeki yangınlarda, helikopterin olay yerine kısa süreli dönüşlerini sağlamada öne çıkıyor.

Su kaynağı kısıtlaması bulunan yangın bölgesine yerleştirildikten 1 saat sonra arazözler ve tankerler tarafından doldurularak en az 60 ton su kapasitesi bulunan Helixpool ile helikopterlerin alevlere hızlı müdahalesi hedefleniyor.

Doğal afetlerde temiz su, tarımsal arazilerde ise sulama kaynağı olarak da kullanılabilme özelliğine sahip taşınabilir akıllı entegre havuz, 500 ton su kapasitesine ulaşabiliyor.

Entegre havuzların, yapılacak çalışmalarla Türkiye'de orman yangınlarında kullanılması planlanıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tasarım tescili yapılan Helixpool'un tasarımcılarından Deniz Vargün,  bunun orman müdürlükleri ve yangın söndürme birimlerinin kullanabileceği bir ürün olduğunu söyledi.

Projenin çıkışına değinen Vargün, şu bilgileri paylaştı:

"Helixpool yangın pilotları ve yerli mühendisler tarafından geliştirildi. Geçen yıl doğudaki bir yangında bu tasarım aklımıza geldi. Bölgede su kaynağı kısıtlıydı. Böylece aklımıza dünyadaki emsallerinden de yola çıkarak taşınabilir bir havuz tasarlama fikri geldi. 12 kişilik yazılım ekibiyle bir araya gelerek sistemi geliştirdik. Helikopterin su taşıyan sepetinin de havuzu takılmaması için nasıl bir tasarımda olması gerektiği üzerine de çalışma yaptık. 7 aylık süreç sonunda ürün ortaya çıktı."

Vargün, tasarımın helikopter testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini, İstanbul ve Çanakkale'de orman bölge müdürlüklerinin tatbikatlarında kullandığını bildirdi.

"En büyük avantajımız akıllı entegre sisteminin bulunması"

Yerli ve milli imkanlarla Tuzla'daki bir üretim tesisinde ürünü hazırladıklarını ifade eden Vargün, "2022 yılında yangınla mücadele döneminde hedefimiz, su kaynağı sınırla olan tüm bölgelerde taşınabilir yangın helikopteri havuzlarının kullanılmasıdır. Şu anda yangınla mücadele için 50 Helixpool hazır." dedi.

Deniz Vargün, 130 kilogram ağırlığındaki havuzla, yangın bölgesinde helikopterlerin emniyetli biçimde ateşe müdahalesinin amaçlandığına dikkati çekti.

Projenin, "yangını su kaynağını götüremeyiz ama su kaynağını yangın bölgesine taşıyabiliriz" düşüncesiyle oluşturulduğunu aktaran Vargün, şunları kaydetti:

"Helixpool adını verdiğimiz taşınabilir yangın helikopteri havuzunun Orman Genel Müdürlüğü bünyesine girmesi için görüşmeler devam ediyor. Bu ürünün emsalleri ABD, Kanada gibi birçok ülkede var. Bizim en büyük avantajımız akıllı entegre sisteminin bulunması. Bu sistem sayesinde gece de görev yapacak helikopterler ışıklandırma sayesinde rahatlıkla emniyet şekilde havuzdan su alabilecek. Bu sistem, ışıkla pilotları yönlendiriyor, Helixpool'un nerede konuşlandığını GPS ile iletiyor ve su seviyesi hakkında da bilgi veriyor. Helixpool sayesinde yangın helikopterlerinin alevlere hızlı müdahalesi hedefleniyor. Tasarım, yangına gece müdahale edecek helikopterlerin emniyetli biçimde su alabilmesine olanak sağlayacak akıllı entegre sistemine sahip ilk ve tek taşınabilir mobil havuzdur."

Vargün, tasarımlarının aynı zamanda doğal afetlerde temiz su kaynağı, tarımsal arazilerde sulama kaynağı olarak da kullanılabileceğini belirtti.

Helixpool'a Azerbaycan'dan talep geldiğini anlatan Vargün, "İki kişi rahatlıkla açıp, arazözlerin veya tankerleri su takviyesiyle tamamen doluyor. Yaklaşık 1 saat içinde minimum 60 tonluk bir su tankını hazır hale getirebiliyorsunuz. Üst limit olarak 500 tona kadar havuz üretim kapasitemiz var. Yangına hızlı bir şekilde müdahale etme katkısı sunuyor. Aynı zamanda yurt dışındaki emsallerine göre maliyeti olarak yüzde 40 daha uygun fiyata geliyor." diye konuştu.

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