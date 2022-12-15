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ODTÜ Teknokent'in "Yeni Fikirler Yeni İşler" programında başarılı girişimcilere ödül

ODTÜ Teknokent'in ön kuluçka, kuluçka ve diğer destek mekanizmalarını içeren "18. Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) Hızlandırma Programı"nda başarılı girişimcilere ödülleri verildi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 15.12.2022, 11:50
ODTÜ Teknokent'in "Yeni Fikirler Yeni İşler" programında başarılı girişimcilere ödül

ODTÜ'nün Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte, girişimcilerin sunumlarının ardından, Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı'na katılan girişimcilerin jüri değerlendirmeleri yapıldı.

ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ Genel Müdürü Serdar Alemdar, öğrencilerin projelerini sundukları bir fikir yarışması olarak başlayan "Yeni Fikirler Yeni İşler" etkinliğinin, ülkedeki ekosistemin gelişimiyle zamanla hızlandırma programına dönüştüğünü söyledi.

"2023 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar"

Alemdar, programa katılan her girişimcinin ODTÜ Teknokent'in bir parçası olduğunu, ilham almak istediğinde ya da danışmak istediği bir konu olduğunda, konuşabileceği ağabeyleri ya da ablaları bulunduğunu anlattı. Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı'nın 18 yılı tamamlayarak rüştünü ispat ettiğini vurgulayan Alemdar, şöyle devam etti:

"ODTÜ Teknokent olarak girişimcilere sunduğumuz fiziksel imkanların yanında, üniversitenin araştırma altyapısına, kaynaklarına ve hocalarına erişim olanağı tanıyoruz. Çeşitli yatırım araçlarıyla da girişimcilere çok uzun zamandır destek oluyoruz. Türkiye'de kurulu yatırım fonlarına ortak olarak, girişimcilerimizin yatırım almalarını sağlıyoruz. ODTÜ Teknokent firmalarının destekleri ve sermayesiyle kurulan yatırım şirketiyle de yatırım yapıyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu ile 'Invest 101' adını verdiğimiz, erken aşama teknoloji girişimcilerine yatırım yapmayı hedefleyen 6 milyon dolarlık bir fon oluşturduk. Bu fonla girişimcilerimize hem yatırım yapacağız hem de girişimcilerimiz çok daha büyük yatırımlar alabilecek."

Dünyadaki ekonomik durgunluk nedeniyle teknoloji girişimcisinin yatırıma ulaşmakta zorlandığına işaret eden Alemdar, bu durumun Türk girişimciler için büyük fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Alemdar, pek çok sektörde tedarik zincirinin kırıldığını vurgulayarak, "ODTÜ Teknokent olarak son 4 yılda ihracatımızı 100 milyon doların altından 2021 sonu itibarıyla 300 milyon doların üzerine çıkardık. İhracatta 2022 rakamları henüz netleşmedi ama yarım milyon doları geçeceğimizi, hatta 700 milyon dolara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te ise hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat yapmak." ifadelerini kullandı.

Başarılı girişimcilere ödül

Alemdar'ın konuşmasının ardından, Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı'na katılarak başarılı olan girişimcilere ödülleri takdim edildi.

Onedio Özel Ödülleri Phoyer ve Şeften'e, Koç Sistem Özel Ödülü The Clico'ya, VLMedia Özel Ödülü SynthData'ya, PTT AVM Özel Ödülü The Clico'ya, Ostim 50 Bin Lira Ödülü Appvest'e, Teb Yurt Dışı Etkinlik Katılım Ödülü Coffenext'e, Elginkan Vakfı Uluslararasılaşma Ödülü Driven'e, Elginkan Vakfı 100 Bin Lira Özel Ödülleri ise Bionome ve Coffenext'e verildi.

Ödül alan kadın girişimci Bionome'un kurucusu Nerve Cansu İşeri, şirketin geçen yıl TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı ile kurulduğunu ve şu anda AR-GE çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

İşeri, "Bu kimyasallar anksiyete, alzheimer, kanser ve epilepsi ilaçlarında tedavi amaçlı, kozmetik sektöründe ise nemlendirme ve sivilcelere yönelik kullanılıyor." dedi.

The Clico girişimin temsilcisi Mehmet Sadettin Akalın da kurumların müşteri şikayetlerinin daha hızlı çözülmesini sağlayan bir yapay zeka programı geliştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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