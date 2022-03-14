ODTÜ, kritik arama-kurtarma görevleri için 'metaverse'de yeni teknoloji geliştirdi

Orta Doğu Teknik Üniversiteli (ODTÜ) bilim insanları, özellikle trafik kazalarında kritik kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ağır makinelerin replikaları ile gerçeklik algısının yüksek oranda hissedilmesini sağlayan üç boyutlu "metaverse" evreninde kullanılacak yeni eğitim teknolojisi geliştirdi.

ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Facebook, Microsoft, Roblox ve Epic gibi şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım planıyla gündeme gelen "metaverse" evreni ve ODTÜ'de bu konuda yürüttükleri çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Metaverse evreninin "sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak fiziksel dünyayı sanal dünya ortamında hayata geçirmek" olduğunu ifade eden Çağıltay, "metaverse" adının verilmesinden itibaren bu teknolojinin popüler hale geldiğini belirtti. Daha önce sanal gerçeklikle ilgili özellikle savunma sanayi, ticaret ve turizm alanlarında birçok uygulamanın hayata geçirildiğini kaydeden Çağıltay, ODTÜ'de de bu konuda yaklaşık 20 yıldır çalıştıklarını söyledi.