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NASA Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, "Artemis" keşif görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay’a insansız uçuş gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.

NASA Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuşu planlıyor

NASA’dan yapılan açıklamada, Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin Orion uzay aracına entegre edildiği ve Ay’a gerçekleştirilecek mürettebatsız uçuş testlerinde son aşamaya gelindiği belirtildi.

Artemis 1 misyonunun, "gelecekteki mürettebatlı test uçuşlarının önünü açacağı" kaydedilen açıklamada, bu sayede astronotların Ay ve çevresinde daha karmaşık görevler yürütülebileceği ifade edildi.

Açıklamada, Artemis 1'in, uzay araştırmaları için bir "temel" oluşturacağı ve Artemis 2'deki mürettebatlı ilk uçuş öncesi, insan varlığının Ay ve ötesine genişletilmesine yönelik "kararlılığın ve yeteneğin" göstergesi olacağı ifade edildi.

Misyon kapsamında NASA, ara yüz ve iletişim sistemleri de dahil olmak üzere, şubat ayına kadar bir dizi test gerçekleştireceğini duyurdu.

NASA’nın insanları Ay’a göndermeye yönelik uzay programı, Apollo 11 misyonu ile başladı. Misyon kapsamında Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insan oldu.

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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