NASA'nın Ay'a gönderilecek Orion kapsülünün ikinci fırlatma denemesi de sonuçsuz kaldı

Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının motor boşluğunda hidrojen sızıntısı tespit eden NASA ekibi, uzun uğraşlara rağmen kaçağı engelleyemedi ve uçuşun ikinci kez ertelenmesine karar verildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson iptal kararının duyurulması sonrasında kurumun internet sayfası aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayında, onarım çalışmalarının ekime kadar devam edebileceğini belirtti.