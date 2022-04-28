NASA "Crew-4" mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandığını duyurdu

"NASASpaceflight" internet sitesinin haberine göre, Freedom adı verilen Crew Dragon kapsülünün "Falcon 9" roketinden oluşan SpaceX fırlatma aracı, dün, Kennedy Uzay Merkezi tarafından fırlatıldı.

Başarılı fırlatmanın ardından kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) kenetlendiği bildirildi.

Dört kişilik "Crew-4" ekibi, Dünya'nın yaklaşık 420 kilometre üzerinde yörüngede dönen Uzay İstasyonu'na 16 saatten kısa bir sürede ulaştı.

6 aylık görevi tamamlaması planlanan ekipte Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) bir astronot ve üç NASA astronotu bulunuyor.