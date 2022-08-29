NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün fırlatılmasını motorundaki arıza nedeniyle 2 Eylül'e erteledi

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği, yeni denemenin 2 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

Planlanan uçuştan yarım saat önce Twitter adresinden, "3 numaralı motorla ilgili bir sorun üzerinde çalışıldığı için kalkış şu anda planlanmamış bir beklemede." açıklamasında bulunan NASA, fırlatmaya dakikalar kala, canlı yayın yaptığı internet sitesinden, "Mühendisler, tüm çabalara rağmen motordaki sızmayı durduramadı. Misyon 2 Eylül'e ertelendi." anonsunu geçti.

NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyordu.