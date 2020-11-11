MOBİL ASİSTANLAR İLE TEMASSIZ TATİL MÜMKÜN!

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşam alanlarımızdaki ve alışkanlıklarımızdaki değişikliklerden en çok etkilenen sektörlerden biri de turizm oldu. Salgının başladığı günden bu yana otellerde yapılacak değişikliklerle ilgili uluslararası yönergeler yayınlandı. Özellikle “temassız ve sosyal mesafeli hizmet” in öncelikli hale geldiği şu günlerde, otellerin imdadına teknolojik altyapı ile geliştirilen mobil asistanlar yetişti.

Hem oteller hem de misafirler için büyük kolaylıklar sunan mobil asistanlar, tatil alışkanlıklarında da yeni bir dönem açtı.

OTEL VE MİSAFİR ARASINDAKİ İLETİŞİM MOBİL ASİSTANA EMANET!

Otel personeli ve misafirin minimum temas kurmasını sağlayan mobil teknoloji ile hem tatil öncesindeki işlemler hızlandı hem de otel içindeki hizmetlere temassız ulaşım imkanı sağlandı.

İCİ Tech Teknoloji Satış ve Pazarlama Müdürü Bahadır Çakar, normalleşme süreciyle başlayan temassız hizmet anlayışının, tüm dünyada ortak bir uygulamaya dönüşmeye başladığını belirtti.

Çakar, oteller için geliştirdikleri teknolojinin nasıl kullanıldığını ve önemini şu şekilde aktardı:

“Covid-19 sonrasında otellerin teknoloji yatırımları tüm dünyada arttı. Biz, seyahat teknolojileri alanında ilk yatırımımızı 3 yıl önce icibot adını verdiğimiz bir uygulama ile yaptık. Değişen dünya düzeniyle birlikte, biz de teknolojik altyapımızı geliştirdik. Şu anda sadece Türkiye’de değil, 4 kıtada 20’ye yakın ülkede, otellerin kullanımına sunulmuş güçlü bir teknolojiye sahibiz. Özellikle bu dönem ile birlikte, birçok ülkedeki iş birliklerimizi ve birlikte çalıştığımız otel sayısını ciddi bir şekilde artırdık. Misafirlerin otele girişlerinden, çıktıkları ana kadar temas kurmadan ve personel ile yüz yüze görüşme ihtiyacı duymadan; odalarına giriş işlemlerini online yapabildikleri, otel hakkında bilgi alabildikleri, otel içerisindeki aktiviteleri mobil uygulama aracılığıyla öğrenebildikleri ve tüm alanlara rezervasyon yapıp özel servisleri satın alabildikleri bir teknolojiyi otellerde uyguluyoruz”

İŞTE MOBİL ASİSTANLARIN YAPTIKLARI!

ODA KARTINA GEREK OLMADAN KAPI AÇILIYOR!

Misafirler mobil asistan sayesinde “check-in” işlemlerini otele gelmeden önce kendi cep telefonundan otelin uygulamasını kullanarak kolayca gerçekleştirebiliyor. Eğer otelin kapı sistemi ve teknolojisi uygunsa, oda kartına bile ihtiyaç olmadan doğrudan mobil uygulama aracılığıyla oda kapısı açılabiliyor.

ODA İÇİNDE BASILI MATERYAL YOK!

Oda içerisinde misafiri bilgilendirilmesi için bulunan tüm basılı malzemelerin yerini mobil uygulama alıyor.

TÜM HİZMETLER MOBİL UYGULAMADAN TALEP EDİLİYOR!

Misafirler “housekeeping, oda malzemeleri, arıza, oda servisi ve şikayet” gibi hizmetleri, hiçbir personel ile yüz yüze gelmeden mobil uygulamalarıyla talep edebiliyor.

BİRÇOK ALANDA REZERVASYONLU SİSTEME GEÇİLDİ!

Özellikle misafir kapasitesi yüksek otellerde, sosyal mesafeyi koruyabilmek adına ana restoranlar da dahil olmak üzere rezervasyonlu sisteme geçilen tüm özel alanlarda giriş rezervasyonları mobil uygulama aracılığıyla yapılabiliyor.

ÖZEL HİZMETLER SATIN ALINABİLİYOR!

Otellerde ekstra diye tabir edilen “pavilion, özel gün kutlama, cabana, araç kiralama, transfer, tekne turu, özel turlar” gibi birçok özel hizmet, mobil uygulamada yer alıyor ve misafir talep ettiği durumda satışı kolayca gerçekleştirebiliyor.