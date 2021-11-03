Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona Balıkesir Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci
RTÜK gündüz kuşağı programlarını mercek altına aldı
RTÜK gündüz kuşağı programlarını mercek...
19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle bugünlere geldik
19 yıl içinde milletimizin teveccühüyle...
AK Parti iktidarı 19'uncu yılında
AK Parti iktidarı 19'uncu yılında
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KaleKalıp, KCR556 Piyade Tüfeği'ni, "Türkiye’nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Milli tüfekte '15 bin atım' garantisi

KaleKalıp tarafından üretilen piyade tüfekleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli olan KaleKalıp ürünü KCR556 Piyade Tüfeği, modüler yapıda ve her iki elle kullanıma uygun olarak tasarlandı.

Yaklaşık 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapan piyade tüfeğinin şarjör hariç ağırlığı 2 kilo 630 gram seviyesinde bulunuyor. Tüfekler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. KCR556, "Türkiye'nin 15 bin atım namlu ömrü garantisi verebilen ilk ve tek piyade tüfeği" olarak diğer kullanıcılarına da teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KaleKalıp Genel Müdürü Selim Erol, "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de açıkladığı üzere KCR piyade tüfeklerinin kullanımı başladı. Yerli ve milli üretimle ülkemiz savunma sanayisi sektörünün gelişimine katkı sunmaktan dolayı gururluyuz. Ar-Ge ve üretim süreçlerinde ülkemiz mühendislerinin emekleriyle tasarlanan ve yüzde 100 yerli bir ürün olan KCR556 Piyade Tüfeği'nin gerek teknolojisi gerek kullanım kolaylığı gerekse yüksek güvenilirliği açılarından güvenlik güçlerimize fayda sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.