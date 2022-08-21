Milli teknolojiler 'akıllı şehir' Samsun'daki TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST’in amacının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle sürdürülen "Milli Teknoloji Hamlesi"ne 7’den 77’ye herkesi ortak etmek olduğunu söyledi.

"Başladığından bu yana paydaş olarak desteklediğimiz TEKNOFEST’lerde bize düşen gençlerimizin yolunu açmak için durmadan çalışmaktır." diyen Görgün, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki festival kapsamında düzenlenen yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, TEKNOFEST’ten aldıkları motivasyonla geleceğe ilerleyecek, teknolojik bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklar. TEKNOFEST’e gelerek bizleri ziyaret eden, milli gururumuza ortak olan her genci, ülkemizin gelişimini çok daha yüksek noktalara taşıyacak bilim insanları, mucitler, pilotlar, mühendisler, matematikçiler, fizikçiler olarak görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin bizlerin de ötesinde bir vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı vermek, gençlerin içlerindeki kıvılcımı büyük bir ateşe dönüştürmek için başından beri buradayız. Bu yıl da ASELSAN olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve çok değerli ailelerini bu coşkuyu ve gururu yaşamaya TEKNOFEST’e davet ediyoruz."