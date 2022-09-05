Milli SİHA'ların yıldızı Avrupa'da parlıyor
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'da yaşanan savaş sonrasında Avrupa kıtasında Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) talebin arttığını, çeşitli ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.
BİLİM-TEKNOLOJİ 05.09.2022, 21:38
Polonya'nın Kielce kentinin ev sahipliği yaptığı ve yarın başlayacak Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de Türkiye "Lider Ülke" olarak yer alıyor.
Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.
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