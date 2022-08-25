Milli SİHA Bayraktar TB2, 500 bin uçuş saatini tamamladı

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 500 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı ve böylece gökyüzünde yarım milyon saati aşarak en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi.

2015'te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA platformu olan Bayraktar TB2'ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Aralarında Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve Polonya'nın da bulunduğu 23 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı. 2021'de 664 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatı gerçekleştiren Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, savunma ve havacılık alanında en çok ihracat yapan firma oldu.

Baykar halihazırda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ediyor. Milli SİHA Bayraktar TB2'ye ilgi duyan çok sayıda ülke ile görüşmeler devam ediyor.