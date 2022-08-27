"Milli kanatlar" TEKNOFEST Karadeniz'e renk katacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, bu yıl Samsun'da düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te uçuş gösterileri ve renkli etkinlikler gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST Karadeniz'de, 360 derece uçuş deneyimi yaşatacak bir teknoloji Türk Havacılık ve Uzay Sanayii standında ilk kez yer alacak.

TEKNOFEST Azerbaycan'da ilk kez sergilenen Milli Muharip Uçak (MMU) Sanal Gerçeklik Simülatörü de Samsun'daki festivalde ziyaretçilerle buluşturulacak.

Deneyim alanları ve kariyer stantlarının yanında "Geleceğin Yetenekleri Programı" kapsamında "Gelişim Atölyeleri" etkinliği gerçekleştirilecek. Minikleri de festivalde unutmayan şirket, her gün festivalin ana sahnesinde Hürkuş ve Gökbey Müzikali'ni 4-7 yaş arası çocuklarla buluşturacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen Anka, Aksungur, Hürkuş ve Gökbey’in gösteri uçuşları ile nefesleri keseceği festivalin statik alanında MMU, Hürjet, Aksungur, Hürkuş ve Gökbey platformlarını sergilenecek.

Stantta, şirketin staj programları, lisans bitirme projeleri programı, yüksek lisans ve doktora bilimsel araştırma programları, mühendis geliştirme programı, işe alım süreçleri ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine yönelik yürütülen programlar hakkında ziyaretçilere bilgiler verilecek bölümler yer alacak.

Geleceğin Yetenekleri Programı kapsamında "Gelişim Atölyeleri" adıyla "Hürküş 6-10" ve "Hezarfen 11-14" robotik kodlama etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, etkinliğe ilişkin, "Havacılık, uzay ve teknoloji sevdalısı gençlerle bir kez daha buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Standımızda yer alacak olan deneyim alanları ile gençlerimizin havacılık hayallerine dokunacağız. 30 Ağustos tarihinde başlayacak olan TEKNOFEST’in bağımsız savunma sanayimizin inşasına devam ettiğimiz bu günlerde gençlerin teknolojiye olan tutkusu ve azmine büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii sponsorluğunda gerçekleşen Helikopter Tasarım Yarışması ödülleri de TEKNOFEST Karadeniz'de sahiplerini bulacak.