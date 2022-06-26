Milli hava araçlarının "kuş çarpma testleri" Türkiye'de yapılacak

Türkiye'nin özgün hava aracı projelerinin "kuş çarpma testleri" artık yurt içinde yapılacak.

Milli Muharip Uçak, Hürjet, Gökbey gibi hava araçlarının gelişim ve üretim süreçlerine destek olacak Türkiye'nin ilk Kuş Çarpma Test Tesisi kapılarını Anadolu Ajansına açtı.Kuş Çarpma Test Tesisi ile havacılığın en büyük tehditlerinden biri olarak nitelendirilen kuş çarpmasında hava araçlarının en az zararı görmesini sağlamak için yürütülen çalışmalarda kullanılacak altyapı Türkiye'ye kazandırıldı. Tesiste, çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir yöntemle fırlatılması sonucu hava aracı bileşeninin aldığı hasar tespit edilecek. Elde edilecek test verileri hava aracının tasarımına yansıtılacak.