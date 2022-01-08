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Milli gözlem uydusu İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmeye hazır olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE'nin 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacağını bildirdi.

Milli gözlem uydusu İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmeye hazır olacak

Bakan Varank, Twitter hesabından, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nin ardından, TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, gece mesaisi yapan TÜBİTAK UZAY çalışanlarının yanına uğradığını belirten Varank, "Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak." ifadesini kullandı.

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