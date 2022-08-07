"Milli gözcü İHA TOGAN"ın güvenlik güçlerine ilk teslimatları yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.
BİLİM-TEKNOLOJİ 07.08.2022, 17:16
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, TOGAN'ın ilk teslimatlarına ilişkin bilgi verdi.
Milli mühendislik çözümlerini güvenlik güçlerinin hizmetine sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Demir, "Keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı geliştirdiğimiz döner kanatlı milli gözcü İHA'mız TOGAN'ın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.
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