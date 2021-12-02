Milli Deniz Topu'nun test atışı başarıyla tamamlandı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 76/62 mm Milli Deniz Topu’nun test atışı için Karapınar Atış Alanı’na geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj gönderdiği törende konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Deniz Topu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeni silah sisteminin yapımında emeği geçenleri kutlayan Akar, "Yapılan bu çalışmaların hiçbiri son değil. Bunların her biri bir sonraki aşamanın başlangıcıdır. Çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız." diye konuştu.

Bir taraftan personel temini, eğitimi, diğer taraftan da araç, gereç, silah, mühimmatın yerli ve milli imkanlarla yapılmasına yönelik çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki, desteği ve sağladığı fırsatlarla yerlilik ve millilik oranı yüzde 80’lere dayandı. Hiçbir şeyden yılmadan ülkemizin, egemenliği, bağımsızlığı, 84 milyon vatandaşımızın güvenliği için, hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.