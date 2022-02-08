Meta, Güvenli İnternet Günü'nü 'Dijital Macera' oyunuyla kutladı

Her sene şubatta düzenlenen Güvenli İnternet Günü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Meta yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde, çocukların arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik platform olan Messenger Kids ve metaverse konusunda öğretici videolar izletildi.

BTK'nın desteğiyle Meta ve Habitat Derneği ortaklığında ilk kez 2017'de hayata geçirilen Kontrol Bende Projesi kapsamında sunulan Dijital Macera kutu oyunu 250 çocuğun katıldığı atölyelerde oynandı.

Geçen sene dijital versiyonu yayınlanan ve çocukların dijital dünyayı kullanırken güvenli biçimde hareket etmelerini oyunlaştırma yoluyla öğretmeyi amaçlayan Dijital Macera kutu oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.