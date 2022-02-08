Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Evlilik Hakkında Her Şey 19. Bölüm fox tv corona murat kekilli korona
Survivor 2022 All Star 20. Bölüm Fragmanı- 9 Şubat Çarşamba
Survivor 2022 All Star 20...
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 111 bin 96 kişinin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Bin Zayid, Burhan, Barzani ve Dibeybe'ye teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'geçmiş olsun' temennisinde...
Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itme politikasını devam ettiriyor
Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde...

Meta, Güvenli İnternet Günü'nü 'Dijital Macera' oyunuyla kutladı

BTK'nın desteğiyle Meta ve Habitat Derneği ortaklığında ilk kez 2017'de hayata geçirilen Kontrol Bende Projesi kapsamında sunulan Dijital Macera kutu oyunu, 250 çocuğun katıldığı atölyelerde oynandı.

Meta, Güvenli İnternet Günü'nü 'Dijital Macera' oyunuyla kutladı

Her sene şubatta düzenlenen Güvenli İnternet Günü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Meta yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerle kutlandı.

Etkinlik çerçevesinde, çocukların arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik platform olan Messenger Kids ve metaverse konusunda öğretici videolar izletildi.

BTK'nın desteğiyle Meta ve Habitat Derneği ortaklığında ilk kez 2017'de hayata geçirilen Kontrol Bende Projesi kapsamında sunulan Dijital Macera kutu oyunu 250 çocuğun katıldığı atölyelerde oynandı.

Geçen sene dijital versiyonu yayınlanan ve çocukların dijital dünyayı kullanırken güvenli biçimde hareket etmelerini oyunlaştırma yoluyla öğretmeyi amaçlayan Dijital Macera kutu oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.