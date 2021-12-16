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Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayaların volkanik kökenli olduğu belirlendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının Mars'a gönderdiği Perseverance keşif aracı sayesinde Jezero Krateri'ndeki kayaların volkanik kökenli olduğu tespit edildi.

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki kayaların volkanik kökenli olduğu belirlendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Perseverance sayesinde Mars'taki Jezero Krateri'ndeki en eski kayaların nasıl oluştuğuyla ilgili bilgilere ulaşıldığı kaydedildi.

Jezero Krateri'ndeki kayaların, volkanik kökenli ve eski lav akıntılarıyla oluştuğu sonucuna varan bilim insanları, bu keşfin Güneş Sistemi'nin tarihine ilişkin yeni bilgiler sağlayacağını ifade etti.

Bilim insanları ayrıca kraterdeki kayaların birçok kez suyla etkileşime girdiği ve bazılarının organik moleküller içerdiği sonucuna varıldığını belirtti.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

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