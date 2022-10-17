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Malazgirt Savaş alanı drona entegre edilen 'manyetometre cihazı' ile tespit ediliyor

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı alanının noktasal tespiti için yürütülen proje kapsamında bu yıl ilk defa drona entegre edilen "manyetometre cihazı" kullanıldı.

BİLİM-TEKNOLOJİ 17.10.2022, 12:29
Malazgirt Savaş alanı drona entegre edilen 'manyetometre cihazı' ile tespit ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle 2020'de hayata geçirilen "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi kapsamında 12 üniversiteden bir araya gelen 38 akademisyen, 1071'deki savaşın yapıldığı alanı tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Anadolu'yu "Türk yurdu" yapan savaşın kalıntılarının gün yüzüne çıkarılması için alanında uzman akademisyenler, ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki Gülkoru köyü kırsalında savaşın yaşandığı değerlendirilen alanda, drona entegre edilen "manyetometre cihazı" ile tarama yaptı.

Daha önce bölgede ok ve mızrak uçları ile çeşitli savaş aletleri ortaya çıkaran proje ekibi, çalışmaların üçüncü yılında da elde edilecek bulgularla kentin tarihine ilişkin önemli bulgular elde etmeyi hedefliyor.

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