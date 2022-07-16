Madenler 'akıllanıyor', güvenlik artıyor

4 mühendis arkadaş, 2005 yılında kapalı ortamda GPS ve GSM olmadan gerçek zamanlı konum belirleme teknolojileri geliştirmek için çıktıkları yolculukta, kaynak verimliliği ve iş güvenliği alanında çeşitli ürünler üreten 100 kişilik bir girişim oluşturdu.

Bir konum belirleme algoritması geliştiren Wipelot, "konum motoru" ve bunun üzerinden haberleşen cihazlarla motorlu-motorsuz ekipmanların, kişilerin ve çevre koşullarının izlenmesini sağlıyor.

Wipelot Yönetim Kurulu Danışmanı Samim Serdar Demir'in verdiği bilgilere göre, madencilik, ağır sanayi, havacılık, lojistik gibi sektörler için iş güvenliği ve verimlilik sistemleri geliştiren Wipelot, Türkiye'ye aralarında "en iyi RFID uygulamasının" bulunduğunu çeşitli uluslararası ödüller kazandırdı.

Cirosunun yüzde 70'ini ihracattan elde eden Wipelot, ABD, Avusturalya ile Avrupa ve Körfez bölgesinde 10'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl ağ teknolojileri konusunda dünya lideri Cisco ile iş birliğine giden ve ortak ürün geliştiren Wipelot, bu sayede 2023'te 60'tan fazla ülkeye ihracat yapmaya hazırlanıyor.