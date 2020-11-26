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Logitech McLaren G Challenge 2020 Tamamlandı!

Project Cars 2 ile dünyanın dört bir yanındaki yarış ve oyun tutkunlarını bir araya getiren Logitech McLaren G Challenge 2020’nin Türkiye ayağı tamamlandı.

Logitech McLaren G Challenge 2020 Tamamlandı!

Türkiye, bu sene dünyanın her yanındaki yarış ve oyunseverleri bir araya getiren Logitech McLaren G Challenge 2020’ye katıldı. McLaren’in motor sporları dünyasındaki zengin mirasını, Logitech G’nin espor ve oyun teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştiren Logitech McLaren G Challenge 2020, yarış tutkunlarına her zamanki gibi birbirinden heyecanlı anlar yaşattı. Zamana karşı yarışların ilk aşamasına herkes dilediği zaman katılıp istediği kadar yarışma şansı elde etti. Online düzenlenen etkinliklerde zamana karşı yarışların ardından, en iyi süreye sahip 20 kişi turnuvalara katılmaya hak kazandı.

Katılımcılar Ödüllerine Kavuştu

Türkiye’de toplam 134 kişinin ön elemelere katıldığı Logitech McLaren G Challenge 2020, kazananların ödüllerini almasıyla sona erdi. Turnuva sonunda birinci olan Mertcan Solak Logitech G923 TRUEFORCE Oyun Direksiyonu, Driving Force Shifter, PRO X Wireless Oyuncu Kulaklığı, G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ve G502 HERO Oyuncu Mouse’u; ikinci olan Emre Arslan Logitech G29 Driving Force Oyun Direksiyonu, Driving Force Shifter, PRO X Oyuncu Kulaklığı, G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ve G502 HERO Oyuncu Mouse’u; üçüncü olan Emre Arslan ise PRO X Oyuncu Kulaklığı, G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ve G502 HERO Oyuncu Mouse’u ile ödüllendirildi. Ayrıca, turnuvalara katılmaya hak kazanan diğer yarışçılar da Logitech G’nin sürpriz hediyelerini almaya hak kazandı!

Logitech G, Esporu Destekliyor

Heyecan dolu Logitech McLaren G Challenge 2020 ile katılımcıların hem eğlenceli vakit geçirip hem de birbirinden özel ödüller kazandığına dikkati çeken Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak esporun ve yarışmaların büyüyüp yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hepimizi çok heyecanlandıran Logitech McLaren G Challenge 2020 mücadelesinde Türkiye’nin de yer almasından son derece mutluyduk, beklediğimiz gibi yarış çok güzel şekilde sonuçlandı. Logitech Türkiye olarak yarış tutkunu tüm katılımcılarla bir sonraki yarışta görüşmeyi diliyoruz” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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