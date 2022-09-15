Kuzey Kutbu'ndaki buzulların kalınlığı ve kütlesi yıl boyu ölçülebilecek
Araştırmacılar, farklı buzul yüzeylerinin oluşturduğu farklı yansımaların keşfedilmesi sayesinde yıl boyunca Kuzey Kutbu'nun buzul varlığının ölçülmesinin önünün açıldığını açıkladı.
BBC'de yer alan habere göre özellikle en büyük buzul erimesinin yaşandığı mayıs-eylül döneminde uydular, buzullar üzerinde erimeden kaynaklı oluşan küçük su birikintileri ve bazı buzullara deniz suyu dolması nedeniyle yansımaların nereden geldiğini ayırt edemiyordu.
Norveç Arctic Üniversitesinden Jack Landy'nin verdiği bilgilere göre, buzul kütle ve kalınlıklarına ilişkin bilgiler, küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin boyutlarını ölçme ile hava tahminlerinde önemli yer tutuyor.
Yapılan araştırmalara göre, 30 yıl ve üzeri bir dönemde tamamen buzsuz bir Kuzey Kutbu oluşacağına dair tahminlerin bulunduğunu söyleyen Landy'nin sözünü ettiği buzul erimeleri, son 40 yıldır düzenli olarak ölçülüyor.
Bu ölçümlere göre Kuzey Kutbu her 10 yılda buzul varlığının yüzde 13'ünü kaybediyor. Su üzerinde yüzen buzul kütlelerinin ölçümü ise yalnızca 2011 yılından beri yapılıyor.
Yüzen buzulların kalınlık ve alan ölçümünde ise en büyük engeli, buzulların üzerinde oluşan küçük su birikintileri ile bazı buzulları basan sular oluşturuyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2010'da uzaya gönderip 2011'de operasyonel hale gelen CryoSat-2 uydusu, küresel ısınmanın boyutları ile kutuplardaki buzulları ölçmek için kullanılıyor.
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