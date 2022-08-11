Kutupları araştıran lise öğrencisi birincilik derecesiyle Antarktika'ya gidecek

17 yaşındaki Çakıltaş, Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nde danışman öğretmeni Muhammet Öztürk ile 1922'de yayınlanan "Nanook Of The North" (Kuzey'in Nanook'u) isimli belgeselin video görüntüleri ve yazılarını inceleyip çözümleyerek "Arktik Halk İnuit Eskimoların Yaşayışına Bir Bakış" adlı projeyi hazırladı.

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK'ın 22-24 Temmuz'da Giresun'da düzenlediği "Lise Öğrencileri Kutup Araştırmaları Yarışması"na gönderilen proje, 611 kutup araştırması arasında birinci seçildi.