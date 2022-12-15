Son Dakika

Kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz her şey Acer Nitro 50’de

BİLİM-TEKNOLOJİ 15.12.2022, 09:46
Kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz her şey Acer Nitro 50’de

Oyunda her alanda iyileştirme isteyen oyuncular için tasarlanan Acer Nitro 50 (N50-640), kullanıcılarına daha iyi oyun oynama ve sürükleyici bir deneyim başta olmak üzere pek çok ekstra özellik sunuyor. 12. Nesil Intel® Core i5 -12400F işlemcisi ve NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 grafik kartıyla ile oyunculara yalnızca oyun oynamakla kalmayıp aynı zamanda oyun videolarını da düzenleyebilecekleri gücü veriyor. Cihazın gelişmiş işlemcisi profesyoneller gibi oyun oynama, yayın ve tasarım yapma gücü verirken, güçlü grafik kartı en yeni teknolojileri sunarak neredeyse sıfır gecikme ile yüksek kare hızlarında sorunsuz ve kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sağlıyor. 

Yapılandırılmış seyreklik ve DLSS gibi gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile 2 kata kadar daha fazla işlem gücü sunan 3. Nesil Tensor Çekirdekleri oyun performansında büyük bir artış sağlarken aynı zamanda yepyeni yapay zeka özellikleri sunuyor. Işığın gerçek hareketlerini yansıtan ışın izleme teknolojisine sahip Nitro 50, görsel açıdan en yoğun oyunlarda bile gerçek zamanlı ve sinema kalitesinde grafikler sunuyor. 

Etkileyici tasarım detayları ile de oyuncuların gözdesi olmaya aday

Oyunda seviyeyi daha yukarı taşımak isteyen kullanıcılar için ideal bir deneyim sunan Nitro 50 ile 16 GB DDR4 SDRAM ile oyunlarda kusursuz bir performans elde etmek mümkün hale geliyor. Etkileyici tasarım detayları ile de oyuncuların gözdesi olmaya aday bu ateş kırmızısı vurgulara sahip siyah metal oyun bilgisayarının, dinamik hatları ve alev kırmızısı LED'leri, oyun dünyasına etkileyici bir yolculuk için uygun ortamı sizin için hazırlıyor. Cihazın ustalıkla tasarlanmış 18 litrelik kasasını masanızda veya istediğiniz yerde rahatça kullanabiliyorsunuz. 

 

DTS:X Ultra ile etkileyici bir ses deneyimi

Herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü üst düzey bir 360°surround ses sistemine dönüştüren DTS:X® Ultra özelliği ses ve 3B simule edilen çevresel sesler çok daha etkileyici bir deneyimi mümkün kılıyor. DTS:X Ultra, oyunculara düşmanın nerede olduğunu hemen anlamalarını kolaylaştıran net ve dengeli sesler sunarak rekabet avantajı sağlarken, aynı zamanda en sevdiğiniz film ve müziklerin de keyfini bir de gerçekçi uzamsal sesle çıkarmanızı sağlıyor. 

Cihazın ses sistemi ile gelen sinyal koruma ve çok bantlı sıkıştırma sayesinde duyduğunuz sesler, değişken tüm yüksek ve düşük frekanslarda kulağınıza en doğal şekilde gelirken, bu özellik hem mono hem stereo için iyileştirilmiş armoniklerle odak noktasını dinleyiciye çeviren, geniş bir ses stüdyosu oluşturuyor.

Zengin bağlantı seçenekleri ile öne çıkıyor

Zengin bağlantı seçenekleri ile dikkat çeken Nitro 50, 2 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A, 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip A, 1 adet USB Tip C ve 4 adet USB 2.0 olmak üzere toplamda 8 adet USB bağlantı noktası ile geliyor. Yüksek hızlı PCIe SSD'leri ve sundukları hızlı yüklenme avantajını keşfetmeye davet eden Nitro 50 oyunculara ayrıca 512 GB yüksek hızlı depolama ayrıcalığını da sunuyor.  Yüksek hızlı Wi-Fi 6 düşük gecikme sağlayarak üst düzey eğlence sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 50 (N50-640) oyun bilgisayarı, 22.715 TL fiyat ile satışa sunuluyor. 

#Acer Nitro 50 #Acer Nitro #Acer
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 15 Aralık 2022
İmsak 06:42
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4