Kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz her şey Acer Nitro 50’de

Oyunda her alanda iyileştirme isteyen oyuncular için tasarlanan Acer Nitro 50 (N50-640), kullanıcılarına daha iyi oyun oynama ve sürükleyici bir deneyim başta olmak üzere pek çok ekstra özellik sunuyor. 12. Nesil Intel® Core i5 -12400F işlemcisi ve NVIDIA® GeForce® RTX™ 3060 grafik kartıyla ile oyunculara yalnızca oyun oynamakla kalmayıp aynı zamanda oyun videolarını da düzenleyebilecekleri gücü veriyor. Cihazın gelişmiş işlemcisi profesyoneller gibi oyun oynama, yayın ve tasarım yapma gücü verirken, güçlü grafik kartı en yeni teknolojileri sunarak neredeyse sıfır gecikme ile yüksek kare hızlarında sorunsuz ve kusursuz bir oyun deneyimi için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sağlıyor.

Yapılandırılmış seyreklik ve DLSS gibi gelişmiş yapay zeka algoritmaları ile 2 kata kadar daha fazla işlem gücü sunan 3. Nesil Tensor Çekirdekleri oyun performansında büyük bir artış sağlarken aynı zamanda yepyeni yapay zeka özellikleri sunuyor. Işığın gerçek hareketlerini yansıtan ışın izleme teknolojisine sahip Nitro 50, görsel açıdan en yoğun oyunlarda bile gerçek zamanlı ve sinema kalitesinde grafikler sunuyor.

Etkileyici tasarım detayları ile de oyuncuların gözdesi olmaya aday

Oyunda seviyeyi daha yukarı taşımak isteyen kullanıcılar için ideal bir deneyim sunan Nitro 50 ile 16 GB DDR4 SDRAM ile oyunlarda kusursuz bir performans elde etmek mümkün hale geliyor. Etkileyici tasarım detayları ile de oyuncuların gözdesi olmaya aday bu ateş kırmızısı vurgulara sahip siyah metal oyun bilgisayarının, dinamik hatları ve alev kırmızısı LED'leri, oyun dünyasına etkileyici bir yolculuk için uygun ortamı sizin için hazırlıyor. Cihazın ustalıkla tasarlanmış 18 litrelik kasasını masanızda veya istediğiniz yerde rahatça kullanabiliyorsunuz.

DTS:X Ultra ile etkileyici bir ses deneyimi

Herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü üst düzey bir 360°surround ses sistemine dönüştüren DTS:X® Ultra özelliği ses ve 3B simule edilen çevresel sesler çok daha etkileyici bir deneyimi mümkün kılıyor. DTS:X Ultra, oyunculara düşmanın nerede olduğunu hemen anlamalarını kolaylaştıran net ve dengeli sesler sunarak rekabet avantajı sağlarken, aynı zamanda en sevdiğiniz film ve müziklerin de keyfini bir de gerçekçi uzamsal sesle çıkarmanızı sağlıyor.

Cihazın ses sistemi ile gelen sinyal koruma ve çok bantlı sıkıştırma sayesinde duyduğunuz sesler, değişken tüm yüksek ve düşük frekanslarda kulağınıza en doğal şekilde gelirken, bu özellik hem mono hem stereo için iyileştirilmiş armoniklerle odak noktasını dinleyiciye çeviren, geniş bir ses stüdyosu oluşturuyor.

Zengin bağlantı seçenekleri ile öne çıkıyor

Zengin bağlantı seçenekleri ile dikkat çeken Nitro 50, 2 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A, 1 adet USB 3.2 Nesil 2 Tip A, 1 adet USB Tip C ve 4 adet USB 2.0 olmak üzere toplamda 8 adet USB bağlantı noktası ile geliyor. Yüksek hızlı PCIe SSD'leri ve sundukları hızlı yüklenme avantajını keşfetmeye davet eden Nitro 50 oyunculara ayrıca 512 GB yüksek hızlı depolama ayrıcalığını da sunuyor. Yüksek hızlı Wi-Fi 6 düşük gecikme sağlayarak üst düzey eğlence sağlıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 50 (N50-640) oyun bilgisayarı, 22.715 TL fiyat ile satışa sunuluyor.