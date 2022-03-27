Küçük boyutuyla büyük karıştırma tehditlerine karşı koruyacak

TUALCOM, "dünyanın en küçük boyutlu" anti-jam ürününün seri üretimine başladı. 10'dan fazla anti-jam ürünüyle alanına liderlik eden şirket, yeni ürüne, ailesinin en küçük boyutlusu olması ve "boyundan büyük iş yapması" sebebiyle ANTY (karınca) ismini verdi.

TUALCOM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Salih Erdem, elektronik harp, telemetri, uçuş sonlandırma, anti-jam ve data link konularında 2013 yılından itibaren geliştirme ve üretim yaptıklarını söyledi. Erdem, elektronik harbin ise sonu gelmeyen, sürekli karşı tedbirlerin olduğu bir alan olduğuna dikkati çekti.

Çalışmalara almaçlar üreterek başladıklarını dile getiren Erdem, GPS alıcıların karıştırılmasından doğan ihtiyaç üzerine de anti-jam ürün ailesi üyelerini çıkardıklarını bildirdi.

Erdem, 2,5 sene önce ilk anti-jam ürününü piyasaya sunduklarını, zaman içinde bu alanda dünyanın en geniş ürün ailesine sahip firması haline geldiklerini anlattı.

Anti-jamin elektronik harbin en önemli ögesi olduğunu vurgulayan Erdem, "Platformlarımız operasyon yaparken veya bir yere giderken halk dilinde GPS alıcısına ihtiyaç duyuyor. Sinyaller uydudan yayınlandığı için son derece düşük seviyede ve karıştırılması çok kolay. Geliştirdiğimiz çözümlerle temiz GNSS sinyalini platformlara sağlamayı başarıyoruz. 8 ve 4 antenli, minyatür ve bütünleşik modellerimiz var." dedi.