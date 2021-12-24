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Kovid-19 aşılarının nem ve ısısını takip eden cihaz geliştirdiler

Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent'te girişimci çift tarafından devlet desteğiyle yerli olarak üretilen bir cihazla Kovid-19 aşılarının saklandığı dolaplar başta olmak üzere hastane, soğuk hava depoları gibi alanlarda nem ve ısı takip edilebiliyor.

Kovid-19 aşılarının nem ve ısısını takip eden cihaz geliştirdiler

ATA Teknokent ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliği ile bilişim ve teknoloji alanında girişimlerin desteklenmesi amacıyla 2016'da düzenlenen "TEKNO GP 2" proje yarışmasında birinci olan makine mühendisi Ahmet Yusuf Güler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) "Ar-Ge" ve "İnovasyon" desteği aldı.

Aldığı desteklerle ATA Teknokent'te firma kuran Güler, burada eşi Hatice Kalaycı Güler ile çalışmalara başlayarak, sıcaklık ve nem takip cihazı üretti. Genç çiftin ürettiği cihaz şimdi başta şehir hastaneleri ve eczaneler olmak üzere birçok alanda sıcaklık ve nem takibinde kullanılıyor.

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