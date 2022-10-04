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Korumada öncelikli türler arasına beş tür daha alındı
Harran kertenkelesi, çokgözlü Hatay mavisi (kelebek), bozkır kartalı, bir kedigil türü olan karakulak ile Hasbenli sığırkuyruğu bitkisi korumada öncelikli türler arasında olacak.
BİLİM-TEKNOLOJİ 04.10.2022, 11:49
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) iş birliğinde nesli tükenmekte olan hayvan ve bitkilerin korunması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Harran kertenkelesi, çokgözlü Hatay mavisi (kelebek), bozkır kartalı, kedigillerden karakulak ve Hasbenli sığırkuyruğu bitkisi koruma altına alındı.
Türkiye'de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş birliğinde, Ağustos 2020'de "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi" hayata geçirildi.
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