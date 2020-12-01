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Konsollar oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi

Dijital oyun mağazası Oyunfor’un ekim ayı verilerine göre oyun satışları 2019’a göre daha yüksek seviyede devam ederken, önceki aylara göre düşüşe geçti. Yeni nesil konsolların piyasaya çıkışı sonrasında konsol satışlarının toplam oyun satışlarındaki oranı ise yüzde 10 arttı.

Konsollar oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi

Her ay açıkladığı oyun satışları raporlarıyla Türkiye’deki pazarın durumunu göz önüne seren Oyunfor, geçen ay açıkladığı verilerde oyun satışlarında %15 düşüş olduğunu kaydetmişti. Ekim raporu ise düşüşün yüzde 5 ile devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, Sony’nin PlayStation 5, Microsoft’un Xbox Series S ve X konsollarının piyasaya çıkışı ile PC ve mobil karşısında konsol oyunu satışları da yüzde 10 arttı.

Oyun satışlarının cihazlara göre dağılımı

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

PC

%20

%18

%19

%14

%16

Konsol

%28

%25

%23

%19

%29

Mobil

%52

%57

%58

%67

%55

Ekim ayında en çok oynanan oyun, yılın kalanında olduğu gibi PUBG Mobile olurken, mobil oyunlar bu ayın ilk 10 listesinde ağırlığını artırdı ve ilk 4 sırayı aldı. En çok alışveriş yapılan illerde ise Eskişehir uzun süre sonra yeniden ilk 5 listesine girdi.

Ekim ayında Türkiye’de en çok oynanan 10 oyun

1- PUBG Mobile

2- Call of Duty Mobile

3- Rules of Survival

4- Lords Mobile

5- Valorant

6- League of Legends

7- Metin2

8- World of Warcraft

9- Microsoft Flight Simulator

10- Point Blank

En çok alışveriş yapılan iller

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

1

İzmir

İstanbul

İstanbul

İstanbul

İstanbul

2

İstanbul

İzmir

İzmir

Ankara

Ankara

3

Ankara

Ankara

Ankara

İzmir

İzmir

4

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

Bursa

5

Eskişehir

Konya

Antalya

Antalya

Eskişehir

Oyun satışlarının cinsiyetlere göre dağılımı

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kadınlar

%29

%31

%30

%29

%28

Erkekler

%71

%69

%70

%71

%72

Oyunfor.com’un yayıncılara destek amaçlı kurduğu Oyunforpay verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre temmuz ayında en çok etkileşim alan yayıncılar ise aşağıdaki şekilde sıralandı.

En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

1- Tuğkan Gönültaş (Elraenn)

2- Ferit Karakaya (wtcN)

3- Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)

4- Tuna Akşen (PintiPanda TV)

5- Mete Özbey (Easter GamersTv)

En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:

1- Pelin Baynazoğlu (Pqueen)

2- Gözde Demiral (Miafitz)

3- Merve Burcu Durak (targetlocated)

4- Ceren Pektaş (LunaSpia)

5- Figen Örtün (Fionamed)

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Dijital OyunOyunforKonsol
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