Konsollar oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi

Her ay açıkladığı oyun satışları raporlarıyla Türkiye’deki pazarın durumunu göz önüne seren Oyunfor, geçen ay açıkladığı verilerde oyun satışlarında %15 düşüş olduğunu kaydetmişti. Ekim raporu ise düşüşün yüzde 5 ile devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, Sony’nin PlayStation 5, Microsoft’un Xbox Series S ve X konsollarının piyasaya çıkışı ile PC ve mobil karşısında konsol oyunu satışları da yüzde 10 arttı.

Oyun satışlarının cihazlara göre dağılımı

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim PC %20 %18 %19 %14 %16 Konsol %28 %25 %23 %19 %29 Mobil %52 %57 %58 %67 %55

Ekim ayında en çok oynanan oyun, yılın kalanında olduğu gibi PUBG Mobile olurken, mobil oyunlar bu ayın ilk 10 listesinde ağırlığını artırdı ve ilk 4 sırayı aldı. En çok alışveriş yapılan illerde ise Eskişehir uzun süre sonra yeniden ilk 5 listesine girdi.

Ekim ayında Türkiye’de en çok oynanan 10 oyun

1- PUBG Mobile

2- Call of Duty Mobile

3- Rules of Survival

4- Lords Mobile

5- Valorant

6- League of Legends

7- Metin2

8- World of Warcraft

9- Microsoft Flight Simulator

10- Point Blank

En çok alışveriş yapılan iller

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim 1 İzmir İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul 2 İstanbul İzmir İzmir Ankara Ankara 3 Ankara Ankara Ankara İzmir İzmir 4 Bursa Bursa Bursa Bursa Bursa 5 Eskişehir Konya Antalya Antalya Eskişehir

Oyun satışlarının cinsiyetlere göre dağılımı

Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kadınlar %29 %31 %30 %29 %28 Erkekler %71 %69 %70 %71 %72

Oyunfor.com’un yayıncılara destek amaçlı kurduğu Oyunforpay verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre temmuz ayında en çok etkileşim alan yayıncılar ise aşağıdaki şekilde sıralandı.

En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

1- Tuğkan Gönültaş (Elraenn)

2- Ferit Karakaya (wtcN)

3- Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)

4- Tuna Akşen (PintiPanda TV)

5- Mete Özbey (Easter GamersTv)

En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:

1- Pelin Baynazoğlu (Pqueen)

2- Gözde Demiral (Miafitz)

3- Merve Burcu Durak (targetlocated)

4- Ceren Pektaş (LunaSpia)

5- Figen Örtün (Fionamed)