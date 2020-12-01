Konsollar oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi

Her ay açıkladığı oyun satışları raporlarıyla Türkiye’deki pazarın durumunu göz önüne seren Oyunfor, geçen ay açıkladığı verilerde oyun satışlarında %15 düşüş olduğunu kaydetmişti. Ekim raporu ise düşüşün yüzde 5 ile devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, Sony’nin PlayStation 5, Microsoft’un Xbox Series S ve X konsollarının piyasaya çıkışı ile PC ve mobil karşısında konsol oyunu satışları da yüzde 10 arttı.
Oyun satışlarının cihazlara göre dağılımı
|
Haziran
|
Temmuz
|
Ağustos
|
Eylül
|
Ekim
|
PC
|
%20
|
%18
|
%19
|
%14
|
%16
|
Konsol
|
%28
|
%25
|
%23
|
%19
|
%29
|
Mobil
|
%52
|
%57
|
%58
|
%67
|
%55
Ekim ayında en çok oynanan oyun, yılın kalanında olduğu gibi PUBG Mobile olurken, mobil oyunlar bu ayın ilk 10 listesinde ağırlığını artırdı ve ilk 4 sırayı aldı. En çok alışveriş yapılan illerde ise Eskişehir uzun süre sonra yeniden ilk 5 listesine girdi.
Ekim ayında Türkiye’de en çok oynanan 10 oyun
1- PUBG Mobile
2- Call of Duty Mobile
3- Rules of Survival
4- Lords Mobile
5- Valorant
6- League of Legends
7- Metin2
8- World of Warcraft
9- Microsoft Flight Simulator
10- Point Blank
En çok alışveriş yapılan iller
|
Haziran
|
Temmuz
|
Ağustos
|
Eylül
|
Ekim
|
1
|
İzmir
|
İstanbul
|
İstanbul
|
İstanbul
|
İstanbul
|
2
|
İstanbul
|
İzmir
|
İzmir
|
Ankara
|
Ankara
|
3
|
Ankara
|
Ankara
|
Ankara
|
İzmir
|
İzmir
|
4
|
Bursa
|
Bursa
|
Bursa
|
Bursa
|
Bursa
|
5
|
Eskişehir
|
Konya
|
Antalya
|
Antalya
|
Eskişehir
Oyun satışlarının cinsiyetlere göre dağılımı
|
Haziran
|
Temmuz
|
Ağustos
|
Eylül
|
Ekim
|
Kadınlar
|
%29
|
%31
|
%30
|
%29
|
%28
|
Erkekler
|
%71
|
%69
|
%70
|
%71
|
%72
Oyunfor.com’un yayıncılara destek amaçlı kurduğu Oyunforpay verilerine ve Oyunfor kullanıcılarının görüşlerine göre temmuz ayında en çok etkileşim alan yayıncılar ise aşağıdaki şekilde sıralandı.
En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:
1- Tuğkan Gönültaş (Elraenn)
2- Ferit Karakaya (wtcN)
3- Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)
4- Tuna Akşen (PintiPanda TV)
5- Mete Özbey (Easter GamersTv)
En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:
1- Pelin Baynazoğlu (Pqueen)
2- Gözde Demiral (Miafitz)
3- Merve Burcu Durak (targetlocated)
4- Ceren Pektaş (LunaSpia)
5- Figen Örtün (Fionamed)
YENİGÜN HABER MERKEZİ