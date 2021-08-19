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Kök hücreden üretilen 'mini beyinler' kendi göz yapısını geliştirdi

Alman bilim insanlarınca laboratuvar ortamında kök hücrelerden üretilen beyinsi yapılar, ilkel göz yapısı geliştirdi.

Kök hücreden üretilen 'mini beyinler' kendi göz yapısını geliştirdi

Cell Stem Cell dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Alman araştırmacılar, "mini beyinler"in ışığı algılayabilen "optik çanaklar" geliştirdiklerini ortaya koydu.

Laboratuvar ortamında üretilen 314 mini beyinin yüzde 72’sinin optik çanak geliştirdiği gözlemlenen çalışmada, optik çanakların farklı tipte retina hücreleri, lens ve kornea dokusundan oluştuğu kaydedildi.

Çalışmanın yazarlarından Düsseldorf Üniversite Hastanesinden Araştırmacı Jay Gopalakrishnan, kök hücrelerden üretilen beyinsi yapıların 30 gün gibi kısa bir sürede optik çanaklar oluşturduğunu ve çanakların 50 günde olgunlaştığını söyledi.

Bilim insanlarının laboratuvar ortamında daha önce de optik çanaklar geliştirdiğini ancak söz konusu çalışmanın, optik çanaklar ile beyinsi yapılar arasında bağlantı kurması açısından bir ilk olduğu vurgulandı.

Beyin ile göz arasındaki sinirsel bağların nasıl sağlandığına ışık tutması beklenen araştırmanın, göz hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde de kullanılabileceği kaydedildi.

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