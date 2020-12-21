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Kış Savaşına Hazırlanın! Call of Duty: Mobile Yeni Sezonda Karla Kaplanıyor!

Call of Duty: Mobile’ın 13. Sezonu olan ‘’Kış Savaşı’’ birçok kış temalı içerik ve güncellemeyi de çığ gibi beraberinde getiriyor.

Kış Savaşına Hazırlanın! Call of Duty: Mobile Yeni Sezonda Karla Kaplanıyor!

21 Aralık’tan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan ‘’Kış Savaşı’’ sezonuyla oyuna karla kaplı yeni haritalar, yeni Mitik Silah, dopdolu savaş bileti, iki yeni sezonluk etkinlik, Battle Royale modunda kar kayağı ve birçok yeni içerik ekleniyor.

Call of Duty: Mobile’ın 13. Sezonu ‘’Kış Savaşı’’ ile oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;

  • Karla Kaplı Çok Oyunculu Haritalar - Russian Nuketown ve Raid Holiday
  • Yeni Mitik Silah - Meteorit İşlemeli Barış Koruyucusu MK2 
  • Yeni Karakterler - Black Ops Cold War ve Kış Savaşı temalı yeni karakterler
  • Yeni Battle Royale Aracı - Kar Kayağı
  • Yeni Özellik - Restock
  • 2 adet Yeni Fonksiyonlu Silah - PeaceKeeper MK2 ve QXR
  • Yeni Oyun Modu - Grind
  • Yeni Skor Serisi - EMP Sistemleri
  • 13. Sezon Kış Savaşı Savaş Bileti - Yeni karakterler, silahlar, içerikler ve daha fazlası.
  • Yeni Geniş Çaplı Etkinlikler - Holiday Bonanza ve On the Brink
  • Yeni Seviye Atlama Serileri - Reznov ve Winterwood Kamuflaj serileri
  • Yeni Sezonluk Meydan Okumalar - Yenilenmiş SMG ve QXR silahları
  • Yeni oyun içi dükkân içerikleri ve lisanslı ürünler
  • Çeşitli arayüz geliştirmeleri, silah dengelemeleri ve diğer güncellemeler

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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