Kış Savaşına Hazırlanın! Call of Duty: Mobile Yeni Sezonda Karla Kaplanıyor!

21 Aralık’tan itibaren Android ve iOS üzerinden indirilebilir olan ‘’Kış Savaşı’’ sezonuyla oyuna karla kaplı yeni haritalar, yeni Mitik Silah, dopdolu savaş bileti, iki yeni sezonluk etkinlik, Battle Royale modunda kar kayağı ve birçok yeni içerik ekleniyor.

Call of Duty: Mobile’ın 13. Sezonu ‘’Kış Savaşı’’ ile oyuna gelen yeni içerikler ve güncellemeler şu şekilde;