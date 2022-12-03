Kırıkkale, savunma sanayisi yatırımlarıyla şahlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık olarak savunma sanayisini de desteklerini belirterek, "Kırıkkale, savunma sanayisi yatırımlarıyla adeta şahlanıyor. Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz. Bu manada da Kırıkkale'nin ülkemize ve ülkemizin ekonomisine verdiği katkı çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) şehirdeki varlığını güçlendirmesi, Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB'nin kurulmasının ardından bir adım da ROKETSAN'dan geldi. Şirket, Kırıkkale'de 9 bin 500 dönümlük arazide yapacağı yeni yatırımı Mart 2023'te faaliyete geçirecek.

Bakan Varank, ROKETSAN'ın Kırıkkale'deki yeni yatırım yerini ziyaret etti. Ziyarette Varank'a Şirketin Genel Müdürü Murat İkinci'nin yanı sıra Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da eşlik etti.

Yatırım alanında incelemelerde bulunan Varank, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve alanlarda bir adım öne çıkaracak çok ciddi bir yatırımın yapıldığını belirtti.

Varank, ROKETSAN'ın mevcut çalışmalarının yanında geleceğe dönük farklı teknolojilerde savunma sanayisi ve farklı alanlardaki yatırımlarını gerçekleştireceğine işaret ederek, "9 bin 500 dönümlük büyük bir arazide Kırıkkale'de bu yatırımı gerçekleştiriyorlar. Burada istihdam kapasiteleri, binli rakamları geçecek, çok ciddi bir istihdam olacak. Yatırım rakamları yıllara sari Türkiye'nin en büyük savunma sanayi yatırımlarını yakalamış olacak." ifadelerini kullandı.

Şirketin, roket teknolojilerinde farklı mühimmatlarda Türkiye'ye önemli kazanımlar getiren, savunma sanayisinin göz bebeği firmalarından olduğunu vurgulayan Varank, "İşte buradaki tesislerle hem kapasitesini artıracak hem de yeni çalışmalar yapacak." değerlendirmesinde bulundu.