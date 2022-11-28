KASIM AYINDA DDOS SALDIRILARI %109 ARTIYOR

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırısı, teknolojik cihazları veya ağları kullanıcılar için kullanılamaz hale getirmeyi amaçlayan bir siber saldırı türü olarak tanımlanıyor. DDoS saldırıları, güvenliği ihlal edilen bir veya birden fazla sistemi kullanabiliyor. Kasım ayında Efsane Cuma indirimleriyle başlayan ve Siber Pazartesi kampanyalarıyla devam edecek olan süreçte özellikle e-ticaret sağlayıcılarına yönelik DDoS saldırılarının %109’un üzerinde bir artış göstereceğinin altını çizen Komtera Teknoloji Satış Direktörü Gürsel Tursun, DDoS saldırıları karşısında yeterli korumaya sahip olmayan e-ticaret sitelerinin ve perakendecilerin büyük finansal kayıplara ek olarak itibar kaybı da yaşayacaklarını vurgularken bu tür saldırılar karşısında kurumların alabileceği en etkili 4 güvenlik önlemini paylaşıyor.

Etkili Güvenlik Önlemleri Alamayan Kurumlar Zarar Görüyor!

E-ticaret sağlayıcıları ve perakendecileri hedef alan siber saldırılar, kuruluşlar için yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Özel indirim günleri nedeniyle online alışverişlerin en yoğun yaşandığını dönem olan kasım ayında DDoS saldırılarının artacağını aktaran Gürsel Tursun, kurumların büyük mağduriyetler yaşamaması adına almaları gereken önlemleri 4 maddede sıralıyor.

1. Yeterli bant genişliğine sahip olduğunuzdan emin olun. DDoS saldırılarıyla mücadelenin ön koşulu yeterli bant genişliğine sahip olmaktan geçiyor. Yeterli bant genişliğine sahip olmak şirketlerin altyapılarını daha dirençli hale getirdiği için şirketleri tam manasıyla DDoS saldırılarını önlemese de saldırı aşamasında hackerların aşması gereken yolu uzatmış oluyor.

2. Yedekli altyapılar oluşturun. E-ticaret sitelerinin ve perakendecilerin risk altında olduğu kasım ayında hackerların sunuculara başarılı bir şekilde girmesini zorlaştırmak ve aralarındaki trafiği engellemek için altyapının iyi bir yük dengeleme sistemiyle birden fazla veri merkezine dağıtılmış olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu bağlamda DDoS saldırıları karşısında yedekli altyapılar oluşturmak saldırıları önleme noktasında etkili bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

3. Ağ donanımlarınızı yapılandırın. DDoS saldırılarının başarılı olmasını önlemek için basit donanım yapılandırmaları yapmak gerekiyor. Öyle ki, güvenlik duvarına veya yönlendiriciye gelen ICMP paketlerini bırakacak veya ağın dışından DNS geri dönüşlerini engelleyecek şekilde oluşturmak, belirli DNS ve ping tabanlı hacimsel saldırıları önlüyor.

4. Saldırlar karşısında etkili cihazlara sahip olun. DDoS saldırılarını etkisiz hale getirebilmek adına gelişmekte olan ağ ve uygulama tehditlerine karşı hizmetleri güvence altına alabilen gerçek zamanlı bir DDoS savunma ve saldırı koruma cihazlarına sahip olmak büyük önem taşıyor. DDoS savunma ve saldırı koruma cihazları, yüksek hacimli ve kısa süreli tehditlere karşı mitigation’ı başlatıyor. Bu sayede temiz trafiği hızlıca güvenilir kaynaklara iletebiliyor.