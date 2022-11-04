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Kaplan tankı Endonezya'da vitrine çıktı

Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı olan, FNSS ve Endonezya şirketi PT Pindad tarafından üretilen orta sınıf tank Kaplan MT, Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda sergilendi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 04.11.2022, 14:03
Kaplan tankı Endonezya'da vitrine çıktı

Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı olan, FNSS ve Endonezya şirketi PT Pindad tarafından üretilen orta sınıf tank Kaplan MT, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda tanıtıldı.

Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS'nin Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaplan MT'yi Endonezya'nın en büyük savunma sanayisi şirketi PT Pindad ile Endonezya ordusu için geliştirdiklerini söyledi.

İlk aşamada Endonezya ordusunun özel istekleri doğrultusunda 2 prototip tank üretilip bu ülkede kalifiye edildiğini dile getiren Altınışık, daha sonra seri üretim anlaşması imzalandığını belirtti.

Proje kapsamında 18 tankın Endonezya Kara Kuvvetlerine verilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Altınışık, bu yılın ilk çeyreğinde 10 tankın gövdelerinin tamamlandığını ve Endonezya'ya gönderildiğini, diğer 8 aracın gövde üretimi ve tanklara kule entegrasyonunun da ülkede başladığını bildirdi.

Fuarda Kaplan MT'nin kule entegrasyonu tamamlanmış haliyle sergilendiğini dile getiren Altınışık, tanka Endonezya'da "Kaplan" anlamına gelen Harimau isminin verildiğini söyledi.

Yüksek manevra ve ateş gücü bir arada

Benzer programların farklı ülkelerde görülmeye başlandığına işaret eden Altınışık, buna örnek olarak yakın zamanda ABD'de başlatılan orta sınıf tank projesini gösterdi.

Altınışık, şu değerlendirmede bulundu:

"Program ABD'de yeni imzalandı. ABD ordusu en yakın 2 yıl sonra böyle bir ürüne kavuşacak. Böyle bir tanka Endonezya ordusu daha kısa sürede ulaşmış oldu. Tankı ortak geliştirdiğimiz için sınai mülkiyet hakları hem Türkiye'de hem Endonezya'da olacak. İki ülkede yapılan ortak üretimle de yine bir artı değer yaratmış olduk. Özellikle Batılı şirketlerin ürün satmak suretiyle bölgede gerçekleştirdiği ihracatların çok daha ötesinde, çok yüksek artı değerler oluşturarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Altınışık, Endonezya gibi çok sayıda ada ve adacığı olan, ana muharebe tankının hızlı konuşlandırılamayacağı ülkelerde Kaplan MT'nin, piyadeye ivedi şekilde zırh koruması altında, hareketli ateş gücü sağlamak için ideal bir platform olduğunu söyledi.

Tankın çok iyi bir güç ve ağırlık oranına sahip olduğunu, yüksek manevra ve hız kabiliyetiyle görev yapabildiğini vurgulayan Altınışık, tankta kullanıcının istediği bir kule kullanıldığını, talebe göre farklı bir kuleyle de üretim gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Altınışık, tankın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tank 3 kişilik. Otomatik bir doldurucuya sahip. Komutanın bağımsız bir periskopu var. Otomatik yükleyici sayesinde istediğimiz hedefe kısa sürede atış gerçekleştirebiliyoruz. Sürücünün diğer tanklarla kıyaslandığında optik ve kameralar sayesinde çok yüksek bir durumsal farkındalığı var. Bu sayede de sadece sık ormanlarda değil meskun mahallerde de çok yüksek bir görüş kabiliyetiyle tank kullanılabiliyor. Mayın ve balistik korumaya sahip. Tüm bu isterlerle çok iyi şekilde optimize edildi."

Cem Altınışık, Güneydoğu Asya ülkelerinde uzun süredir faaliyet gösterdiklerini ve ürettikleri çeşitli araçların farklı ülkelerde görev yaptığını dile getirdi.

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