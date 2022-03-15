Kaplan MT orta sınıf tank platformları Endonezya yolcusu
Türk savunma sanayisinin tank sınıfındaki ilk ihracatı olan Kaplan MT orta sınıf tankta teslimatlar başladı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 15.03.2022, 20:45
FNSS tesislerinde gerçekleştirilen Kaplan MT Orta Sınıf Tank Platform Seri Üretimi Tamamlanma Töreni'ne projeyi yürüten FNSS ve PT Pindad temsilcileri, Türk ve Endonezya'dan savunma sanayi kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projeyle FNSS ile PT Pindad arasında uzun zamandır devam eden ve iki ülke arasında örnek teşkil edebilecek bir iş birliği modelinin hayata geçirildiğini söyledi.
Türkiye'nin tank meselesi konuşulurken tank ihracatında önemli bir adım atıldığını dile getiren Demir, araçların bir kısmının Türkiye'de bir kısmının Endonezya'da imal edildiği bir modelle üretim yapılacağını ifade etti.
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