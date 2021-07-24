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Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinde yerli ve milli lens solüsyonu üretildi

Bakan Varank, yılda yaklaşık 120 milyon dolarlık dış ticaret açığı verilen lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti.

Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinde yerli ve milli lens solüsyonu üretildi

Ankara'da yüksek teknoloji, inovasyon ve sterilizasyon uygulamaları yaptıkları tesislerinde yerli lens solüsyonu üreten ve bunları patentle koruma altına alan şirketi ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü Arife Polat Düzgün ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt eşlik etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat'tan yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, daha sonra firmanın üretim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Varank, ziyaretine ilişkin  yaptığı açıklamada, şirketin OSTİM Teknik Üniversitesi ile önemli bir Ar-Ge ve üretim projesine imza attığına dikkati çekerek, "Yerli ve milli lens solüsyonunu burada ürettiler ve piyasaya sürdüler." dedi.

Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, firmanın ürettiği lens solüsyonlarıyla ilgili gerekli izin ve sertifikaları aldığını bildirdi.

Varank, böylelikle Türkiye'de lens kullananların yerli ve milli bir ürüne kavuştuğunu belirterek, "Biz, Türkiye'de üretimle kalkınmanın gayreti içinde olan bir hükümetiz. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu firmamız da devletimizin farklı desteklerinden, teşviklerinden, özellikle KOSGEB'den katkı alarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bu ürünü üretmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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