Kadın doktorların kurduğu robotik kodlama sınıflarında öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

KAHEV tarafından 2021'de başlatılan, "Her Okula Bir Robotik Kodlama Sınıfı Projesi" kapsamında oluşturulan sınıflarda haftada iki gün eğitim alan çocuklar, kodlama dilini öğreniyor, legolarla robot ve teknolojik makine tasarımları yapıyor.

Vakfın başkanlığını da yapan Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Demet Başer, 40 ilde, kadrosunda bir bilgisayar öğretmeni bulunan okullarda robotik kodlama sınıfı kurduklarını belirterek, "Bu sınıflarda çocuklarımız üç boyutlu tasarım yapabilecek eğitim alıyor." dedi.

Başer, proje kapsamında robotik kodlama sınıfı kurdukları 40 okuldan birinin de Batman'daki Mehmetçik İlkokulu olduğunu söyledi.

"Amacımız robotik kodlama dilini çocuklarımıza erken yaşta tanıştırmak, ülkemizde bu alanda ilerde aktif çalışan, keşifler yapabilen bir nesil yetiştirmek." ifadesini kullanan Başer, iki yılda binlerce çocuğu teknolojiyle buluşturduklarını belirtti.