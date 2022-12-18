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Jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi
Afyon Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (Zafer Teknopark) faaliyet gösteren bir firma tarafından jeotermal sudan batarya teknolojisinde kullanılan lityum karbonat üretildi.
BİLİM-TEKNOLOJİ 18.12.2022, 22:02
Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ortaklığında kurulan Zafer Teknopark'ta faaliyet gösteren şirket, geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle hazırladığı "Ömer-Gecek Bölgesindeki Jeotermal Sularından Lityum Kazanımı ve Pilot Ölçekli Lityum Karbonat Üretimi Projesi"ni yaklaşık 16 ay süren çalışma sonunda tamamladı.
Proje ile jeotermal sudan, elektrikli araçların en kritik bileşeni olan lityum iyon bataryalarda kullanılan lityum karbonat imal edildi. Bölgeye kurulacak 0,6ton/saat kapasiteli üretim tesisinden yılda 55 ton lityum karbonat elde edilecek.
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