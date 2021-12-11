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Jandarmanın 'su altı telsizi' akvaryumda tanıtıldı

Doğal afetlerde yaşanan iletişim kesintisi sırasında kesintisiz telefon görüşmesine de imkanı sağlayan ASELSAN'ın jandarma için ürettiği su altı telsizinin "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde tanıtımı yapıldı.

Jandarmanın 'su altı telsizi' akvaryumda tanıtıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, su altı telsizini akvaryumda tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ndeki standında tanıtılan su altı telsizi ile silah simülatörü, teknoloji meraklılarından tam not aldı.

ASELSAN'ın jandarma için ürettiği su altı telsizi, asayiş uygulamalarında kimlik sorgulaması yaparken diğer yandan doğal afetlerde yaşanan iletişim kesintisi sırasında mobil ile ev telefonlarıyla kesintisiz görüşme imkanı sağlıyor.

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