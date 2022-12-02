Son Dakika
James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti.
BİLİM-TEKNOLOJİ 02.12.2022, 22:18
CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.
İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.
Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.
Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.
Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 02.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 01.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 30.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 29.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 28.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.11.2022 Manşeti
Kasım 2022
Namaz Vakti 03 Aralık 2022
|İmsak
|06:33
|Güneş
|08:04
|Öğle
|12:59
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|15
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4