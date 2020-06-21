İTÜ'lü öğrenci yenilenebilir rüzgar tabanlı enerji sistemleri üretti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Köseoğulları, yaptığı açıklamada, Windagrotech'in (rüzgar tabanlı tarım teknolojileri) düşük maliyetli elektrik üretmeyi amaçlayan rüzgar temelli bir yeşil enerji inovasyonu olduğunu söyledi.

Windagrotech'in yeşil enerjide önemli bir rol oynayarak yenilenebilir enerjinin geleceğini şekillendireceğini belirten Köseoğulları, "Projemizin demo ünitesini 2018'de tasarladık ve başarı vaadeden tork değeri elde ettik. Patent başvurusunu hem Türkiye hem de Avrupa bazında yaptık. Patent başvurumuz değerlendirmeye alınarak kabul edildi ve gelen raporda ise bu teknolojinin dünyada tek olduğu anlaşıldı." diye konuştu.

Köseoğulları, fosil enerjinin iklim değişikliğine yol açmakla kalmayıp atmosferi etkileyip doğal yaşamı tehdit etme seviyesine ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Rüzgar türbini ya da güneş panelleri yenilenebilir enerji kaynağı olmalarına rağmen malzemeleri geri dönüşümlü değil. Windagrotech'i bunlara tamamıyla çözüm olmak için tasarladık. Ürettiğimiz rüzgar tabanlı enerji sistemleri sayesinde bundan sonra elektrik hem düşük maliyetle üretilecek hem de geri dönüşümlü malzemeler kullanılması sayesinde karbon ayak izi oranının azalmasına büyük ölçüde katkı sağlanacak. Topluma ekonomik açıdan fayda sağlamasının yanı sıra atmosfere ve doğaya zarar vermeden enerji üretebilecek.