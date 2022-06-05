İTÜ Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi
Geliştirilen yöntemle polimer üzerine damlatılan tükürüğe floresans özellikli ışık yansıtılarak anında sonuç alınıyor.
BİLİM-TEKNOLOJİ 05.06.2022, 21:11
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Kovid-19'u anlık olarak tespit edebilecek polimerik bir malzemeden test kiti geliştirdi.
İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, koronavirüsü cep telefonu tabanlı hızlı tanı kiti ile anlık tespit edebilmek amacıyla çalışma yaptı.Laboratuvar ortamında prototip geliştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, yeni bir sentetik yöntemle floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarlandı.
Geliştirilen sistemle Kovid-19 ve varyantları, tükürükten alınan örnekle bir saniye gibi kısa sürede tespit edilebilecek.
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