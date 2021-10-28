Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs Yandex Paralel Devlet
Statlara tam kapasiteyle seyirci alınacak
Statlara tam kapasiteyle seyirci alınacak
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 bin 528 kişinin...
Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir asker şehit oldu
Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde bir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik Krallık'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya ve Birleşik...

İspanya'da bir gök taşı parçası, internetten 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildi

İspanya'da jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen gök taşının bir parçasının internetten 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildiğini duyurdu.

İspanya'da bir gök taşı parçası, internetten 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildi

Jandarmadan yapılan açıklamada, kurum içindeki doğayı koruma departmanının, internetten 27 bin 500 avroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin avroya kadar alıcı bulan gök taşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine teslim ettiği bildirildi.

Söz konusu gök taşının 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine verildiği belirtildi.

Gök taşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktığı, jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirildiği ve sorumlu kişinin yakalandığı açıklandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.