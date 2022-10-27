Irkçı algoritmalarla işleyen yapay zeka insan yaşamına tehdit oluşturuyor

Facebook, Twitter, Google gibi büyük şirketler ve çeşitli boyutlardaki sosyal medya platformlarının yazılımlarına yerleştirilen ırkçı algoritmalarla siyahiler maymunla, Filistin kelimesi ise terörle eşleştiriliyor.

Bilgisayar bilimleri, algoritmalar ve yapay zeka üzerine araştırmalar yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kirişçi,, yapay zekanın nasıl ırkçı sistemler haline getirildiği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Kirişçi, algoritmaların, programcılarının zihnindeki ayrımcı sistemlere göre çalıştığını belirterek, Filistin ve Myanmar gibi bölgelere yönelik ayrımcı algoritmaların varlığına işaret etti. Kirişçi şöyle devam etti:

"Algoritmalar, beyazların tasarladığı dünyada siyahileri kötüleyecek şekilde çalışıyor. Filistin ifadesi geçtiğinde altyazıda teröristi kullanıyor. Bazı insanları, bazı toplulukları ve hatta bir ülkeyi yok sayan algoritmalar var. Myanmar'ı bir yer olarak ortaya koymayan, orada yaşayanları insan olarak da tanımlamayan çok sert algoritmaların çalıştığı haber siteleriyle karşılaştık. Bu sürekli oluyor mu? Evet, oluyor. Zaten sorun da buradan çıkıyor. O kadar çok ırkçı söylem var ki bir anda kriminal olaylar algoritmalarla temize çıkartılıp masum olaylar kirletiliyor."

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd olayının ardından bazı ırkçı yazılımların fail polis memurunu masum gösterdiğini aktaran Kirişçi, "Floyd olayını tersten sunan algoritmaların az veya çok olmasından ziyade bazı algoritmaların masum bir mantıkta çalışmadığını fark etmek önemli. Siz ne yaparsanız yapın algoritmalar onu yazanın zihnindeki ayrımcı sistemlere göre çalışıyor." ifadesini kullandı.