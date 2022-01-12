IP TV Nedir, Nasıl Çalışır, Hangileri Yasa Dışı?

Bu tür servisler ücretli, hem de yüksek ücretli oldukları için pek çok kullanıcı IP TV gibi alternatiflere yöneliyor. Bilinenin aksine tüm IP TV’ler yasadışı değildir. Hatta bizzat televizyon kanalları tarafından internet yayını yapılmaktadır.

Peki, IP TV kullanımının yasallık alanı nerede başlıyor, nerede bitiyor? Webtekno tarafından yayınlanan bir makale sayesinde tüm IP TV’lerin yasadışı olmadığını ama bazılarının büyük bir ceza gerektirdiğini biliyoruz. Gelin IP TV nedir, nasıl çalışır, hangi sistemler yasal gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim ve bu kullanışlı teknoloji hakkında önemli detayları görelim.

IP TV nedir?

IP TV, internet bağlantısı üzerinden ses ve görüntü yayını yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Kullanımı için ek bir cihaz gerektiği gibi akıllı TV uygulamaları sayesinde herhangi bir ek cihaz olmadan da kullanılabilir. Temel olarak IP TV üzerinden şifreli ve şifresiz televizyon yayınları herhangi bir ek ücret ödenmeden izlenir.

IP TV sistemlerinin legal ve illegal versiyonları uzun yıllardır hem dünyada hem de ülkemizde kullanılmaktadır. Bu tür sistemler pek çok kullanıcının işini kolaylaştırır çünkü kablo bağlantıları ve ek cihazlarla uğraşmadan yalnızca internet bağlantısı üzerinden istenilen yayın izlenir. Elbette, yasadışı versiyonlarında ücretli abonelik gerektiren kanallar da izlenmektedir.

IP TV nasıl çalışır?

Normal bir televizyon yayını önce uyduya, oradan antene, oradan kablo aracılığıyla evimizdeki yayın cihazına ve oradan da televizyonumuza aktarılır. Yani oldukça karmaşık ve kurulum süreci nedeniyle pahalı bir işlemdir. IP TV sisteminde ise bu tür kurulumlara gerek yoktur.

IP TV sisteminde tüm bu aracılar ortadan kalkar ve söz konusu tüm bu dijital veriler dönüştürülerek internet üzerinden kullanıcılara aktarılır. Ancak arada ufak bir yardımcıya ihtiyacınız vardır. Bu yardımcı IP TV destekli bir uydu alıcısı, IP TV cihazı ya da akıllı TV uygulaması olabilir. Tüm bunlar kullanım alanına göre değişiklik gösterebilir.

Yasal ve yasadışı IP TV’ler hangileri?

Örneklere geçmeden önce şöyle bir çatı oluşturabiliriz; yayıncının rızası ile ulaşabildiğiniz tüm platformlardan bu tür yayınları izlemek yasaldır. Bazı televizyon kanalları kendi internet siteleri üzerinde ya da resmi YouTube kanalları üzerinden canlı yayın yapar ve kendi programlarını yayınlarlar.

Bir de abonelik sistemi ile çalışan yasal IP TV’ler vardır; Türk Telekom Tivibu, Turkcell TV Plus, Vodafone TV, S Sport gibi. BluTV de bazı kanalları canlı olarak yayınlamaktadır. Son yasal düzenlemeler kapsamında Netflix, Amazon Prime gibi dijital yayın platformları da IP TV kategorisinde değerlendirilmektedir.

Yasadışı olanlara gelirsek; aslında hangi IP TV’ler yasadışı bunu hepimiz biiyoruz. Maç yayınlarını yüklü abonelik ücretleri karşılığında yayınlayan kanalları ücretsiz bir şekilde internet üzerinden izleyebiliyorsanız bu elbette yasal olamaz.

Yasadışı IP TV izlemenin ve yayın yapmanın cezası nedir?

Evet, doğru duydunuz; yasadışı IP TV yayını yapanlara olduğu gibi bu yayını izleyenlere de ceza veriliyor. IP TV izlediği tespit edilen bir kişi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre karşılıksız yararlanma suçu tanımıyla 6 aydan iki yıla kadar hapis veya para cezası alabilir.

Yasadışı IP TV yayını yapan kişi ya da kurumların ise vay haline. Yasadışı IP TV yayını yaptığı tespit edilen kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Ayrıca kuruma 69.086 TL idari para cezası ve yayın durdurma cezası veriliyor. Yani basit bir yayın gibi görünse de aslında son derece ciddi bir suçtur.

Gelecekte kullanıcıları nasıl bir IP TV sistemi bekliyor?

IP TV sistemlerinin legal bir altyapı üzerinden yaygın bir şekilde izlenmeye başlaması henüz yeni bir süreç. Nasıl ki dijital yayın platformları adım adım izleme alışkanlıklarımızı değiştirdiyse yakın bir zamanda IP TV sistemleri de klasik televizyon sisteminin yerini alacaktır. Artık kimse maç izlemek için saatlerce sürecek bir kurulum ile uğraşmak istemez.

Aslında şu an bile pek çok televizyon yayıncısının IP TV dünyasına da adım attığını görüyoruz. Maç yayını yapan büyük kanallar, aynı hizmeti internet üzerinden de veriyor. Televizyon kanalları YouTube üzerinden ya da kendi internet siteleri üzerinden de yayın yapıyor. Yani IP TV, yayın dünyamızın geleceği gibi görünüyor.