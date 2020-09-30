İnternetin karanlık köşelerine küresel polis operasyonu

“DisrupTor“ operasyonu, ayrı ayrı ancak birbirinin tamamlayıcısı operasyonlardan oluştu ve genel olarak Kuzey Amerika ve Avrupa emniyet teşkilatlarının ortak çabasıyla sonuca ulaşıldı. Karanlık ağdaki birçok yasa dışı ürün satıcısına ani baskınlar düzenlendi.

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, bu sayede Avrupa’da ve Amerika’da yasadışı ürün satan 179 satıcı tutuklandı. Nakit ve kripto para olarak 6 milyon 500 bin doları aşan tutarda çok sayıda yasa dışı eşya ile ortalama 500 kg bağımlılık yapan madde, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

ABD Adalet Bakanı Jeffrey Rosen, operasyonun önemini vurguladı ve siber suçluları uyardı: “Darknet’te yasa dışı işler yapanlar, DisrupTor Operasyonu‘na dikkat etmelidir. Çeşitli ülkelerden 179 kişinin yakalanması ve paranın yanı sıra ele geçirilen uyuşturucunun miktarı, siber alanın uyuşturucu satıcıları için güvenli bir yer olmadığını gösteriyor.”

En çok yakalama ABD’de

Operasyonda Amerika Birleşik Devletleri 121 tutuklu ile en ön sırada yer alırken, 42 tutuklu ile Almanya onu takip ediyor. Hollanda’da sekiz kişi, İngiltere’de dört, Avusturya’da üç ve İsveç’te bir kişi tutuklandı. Araştırmalar halen devam ediyor ve emniyet teşkilatı yetkilileri daha fazla şüpheliyi tespit etmeye çalışıyor.

Operasyonun Avrupa ayağını yöneten Europol’den Avrupa Siber Suç Merkezi Başkanı Edvard Šileris de operasyonun başarısını şöyle dile getirdi: “Emniyet teşkilatı birlikte çalıştığında en etkili sonuca ulaşır. Bugünkü başarımız karanlık ağda mal satan ve alan suçlulara güçlü mesaj vermektedir. Gizli internet artık gizli değil ve anonim etkinlikleriniz artık anonim değildir. Emniyet teşkilatı, ister sokakta ister bilgisayar ekranının başında suçluları yakalamaya kendini adamıştır.”

Başka operasyonların devamı

DisrupTor, yakın zamanda düzenlenen benzer iki baskının devamı niteliğinde. 2019 yılı Mart ayında yapılan küresel “SaboTor“ operasyonuyla karanlık ağda yasa dışı madde satan 61 şüpheli tutuklanmıştı. İki ay sonra yasa dışı ürün satışı konusunda en büyük ikinci karanlık ağ pazarı olan Wall Street Market başarılı bir şekilde çökertilmişti. Ayrıca yılın ilk aylarında Avrupa’daki emniyet teşkilatları da şifreli bir sohbet ağına sızmış ve 800’den fazla şüpheliyi yakalamıştı.