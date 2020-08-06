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INSTAGRAM REELS nedir ? INSTAGRAM'a yeni özellik

Instagram kendisine en büyük rakip olarak gördüğü TikTok 'un neredeyse bire bir benzeri olan Reels özelliğini bugün itibariyle tüm kullanıcılara sundu.

INSTAGRAM REELS nedir ? INSTAGRAM'a yeni özellik

Reels ve TikTok arasındaki çok fazla benzerlik görünürken, Facebook’un yeni özelliğiyle, TikTok hayranlarını hedeflemek istediği konuşuluyor. Reels’i TikTok’tan farklı kılan şey ise kullanıcıların içeriği her yerde paylaşmalarını sağlaması. Reels ile kullanıcılar çektiği videoları direkt mesaj yoluyla arkadaşlarına özel olarak gönderilebilecek veya ana sayfalarında paylaşılabilecek. Instagram’ın ürün gelişme başkan yardımcısı Vishal Shah, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ‘Hikayeler’ formatını ilk olarak SnapChat ile ortaya attıklarını belirterek, “Kısa biçimli videoları TikTok icat etmedi. Ancak onlar da harika işler çıkardılar ve sanırım biz de esinlendik. Ama sonra bunu alıp Instagram’a farklı bir şekilde entegre etmek istedik” dedi.

Anahtar Kelimeler:
INSTAGRAM REELSYeni özellikTik TokSosyal Medya
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